Нижегородец перевел псевдоинвесторам 5 млн рублей

Житель Канавинского района Нижнего Новгорода перевел мошенникам 4,94 млн руб. собственных накоплений. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Жертвой мошенников стал 36-летний нижегородец. Он рассказал правоохранителям, что в середине лета ему написал незнакомец и предложил заработать на инвестициях. Сбережения на счета злоумышленников потерпевший переводил полгода, а затем обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева