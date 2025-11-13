Кабмин расширил перечень военнослужащих с правом на компенсации вместо пенсии

Правительство расширило список военнослужащих-контрактников, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Новые правила касаются тех, кто до заключения контракта с Министерством обороны уже был пенсионером различных силовых структур.

Ранее военнослужащие теряли право на пенсию при переходе на контрактную службу. Теперь контрактники, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в регионах, прилегающих к зоне СВО, будут получать ежемесячные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Прежде такие выплаты были установлены для непосредственных участников СВО. Обеспечить контрактникам выплату компенсаций поручил президент Владимир Путин. Соответствующее постановление правительства распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.