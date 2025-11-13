Минтранс проводит голосование по трассировке маршрута №38 в Нижнем Новгороде

Министерство транспорта Нижегородской области с 12 по 24 ноября проводит среди жителей голосование по выбору трассы автобусного маршрута №38. Проголосовать можно на портале госуслуг.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В декабре 2024 года власти отменили маршрут Т-37, следующий от станции Петряевка в Автозаводском районе до площади Горького. Вместо него изменили маршрут Т-138, продлив его в Автозаводском районе от улицы Дьяконова до Петряевки. Но другой конец маршрута до нагорной части продлевать не стали, автобусы ходят до ЖК «Седьмое небо» в микрорайоне Мещерское озеро.

Теперь минтранс предлагает жителям два варианта: перенаправить маршрут после Московского вокзала вместо Мещерского озера в нагорную часть города, до площадей Горького и Лядова, или же оставить его как есть.

По данным минтранса, из микрорайона Мещерское озеро в направлении Автозавода, Московского вокзала и проспекта Ленина ходит достаточно транспорта.

Галина Шамберина