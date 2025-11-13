ММК вошел в топ работодателей России по версии Forbes

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» вошел в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей страны, опубликованного российским Forbes, сообщает пресс-служба компании.

ММК получил по критерию «Экология» золотой статус, за отношение к сотрудникам и обществу — серебряный статус, а за приверженность лучшим практикам корпоративного управления — платиновый. Первые два параметра занимают долю в расчетах в размере 40%, последний — 20%.

Кроме того, компания вошла в первую группу рейтинга российских работодателей РБК и стала одним из победителей. Рейтинг составляется по ключевым параметрам: условия работы и уровень оплаты труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.