Житель Саратовской области пойдет под суд за жестокое убийство соседской собаки

В Екатериновском районе Саратовской области суд рассмотрит в отношении 63-летнего местного жителя уголовное дело о незаконном переоборудовании оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ) и жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, в июне прошлого года фигурант без разрешения уполномоченных государственных органов и в нарушение требований Федерального закона увеличил кинетическую энергию однозарядной пневматической винтовки на территории своего дома. В феврале этого года он выстрелил как минимум девять раз из этого оружия в собаку своей соседки.

Специалисты выявили в теле животного девять пуль. У собаки зафиксировали множественные травмы кожи и мягких тканей головы, травмы обоих век, включая разрыв правого, мочки носа, обоих глаз, глазниц. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов