Верховный суд РФ признал незаконным увеличение ввозной пошлины на автомобиль

Верховный суд России удовлетворил требование покупательницы зарубежного автомобиля и признал увеличение таможенной пошлины на ввоз транспорта в РФ незаконным, сообщила пресс-служба суда.

«Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции»,— указано в сообщении.

Россиянка Виктория Барабанова купила подержанный автомобиль в Южной Корее за $57,8 тыс., размер ввозной пошлины составил 2,6 млн руб. Сотрудники Владивостокской таможни сочли цену заниженной, поскольку на зарубежном аукционном сайте транспортное средство продавалось в три раза дороже. Госпожу Барабанову обязали доплатить пошлину в 2,8 млн руб.

Покупательница оспорила требование. По ее словам, материалы сайта недостоверны. Суд первой инстанции встал на сторону женщины и объяснил, что автомобиль был приобретен для личного пользования, а коммерческих документов покупатель предоставить не мог. В таком случае таможня обязана проверить цену автомобиля самостоятельно.