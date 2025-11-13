Чиновники Новокуйбышевска выплатят компенсацию ребенку, пострадавшему на аттракционе
Суд взыскал с чиновников Новокуйбышевска компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего на аттракционе. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в начале мая 2025 года в парке «Дубки». Ребенок получил травму на аттракционе «Маятниковые качели КМ-01 "Жемчужина "».
Прокуратура провела проверку и установила, что МБУ Новокуйбышевска «Городские парки» не обеспечило безопасную эксплуатацию объекта и допустило к работе персонал, который не прошел необходимое обучение.
В связи с этим прокурор города обратился с иском в суд и потребовал взыскать с чиновников компенсацию морального вреда и оштрафовать их. Заявление было удовлетворено. Чиновники должны будут выплатить 120 тыс. руб.