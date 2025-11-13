В Казани суд взыскал с кондитерской «Eclair» 77 тысяч за отравление клиента

Кировский районный суд Казани обязал индивидуального предпринимателя, владеющего кондитерской «Eclair», выплатить 77 тыс. руб. отравившемуся клиенту. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Посетитель приобрел блюдо в кафе на улице Кремлевской, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом «сальмонеллез».

Выяснилось, что в кондитерской отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продуктов, медицинские книжки сотрудников, а также маркировка готовых блюд. Кроме того, часть блюд замораживалась и использовалась повторно.

В семи из десяти проб нашли бактерии кишечной палочки, а на спецодежде повара и официанта — сальмонеллы.

Анна Кайдалова