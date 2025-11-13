Деньги, самолет, Геминиды
Как увидеть метеорный поток над столицей с борта авиалайнера
Для наблюдения Геминид в Москве запустят специальный авиарейс. Пик активности метеорного потока наступит в ночь с 13 на 14 декабря. Самолет поднимется на высоту 10 тыс. м. Рейс организует проект Astro Night при поддержке «Роскосмоса». Подробности — у Александра Мезенцева.
Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ
Главная проблема при наблюдении за космическими объектами — облачность, которая часто скрывает редкие явления. Поэтому выход один —садиться в самолет и лететь выше облаков в стратосферу, где ничто не мешает обзору. В сентябре «Роскосмос» уже запускал похожий рейс, на котором пассажиры любовались лунным затмением. Цена билета начиналась от 80 тыс. руб.
Тогда во время полета природные явления комментировал астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин, который рассказал “Ъ FM”, как прошел рейс: «Недавно было лунное затмение, и мы на нескольких самолетах отправились в стратосферу. Я оказался в числе самых любознательных людей как астроном-комментатор. Мне очень понравилось. В полете была надежда увидеть не только лунное затмение, но и полярное сияние. Но его в ту ночь не было, а вот Луна не подвела. Следующий такой полет запланирован для наблюдения метеорного потока Геминиды. И вновь есть надежда увидеть полярные сияния».
Сама идея астрономических полетов неновая, подобные практики существуют во всем мире. Однако наблюдать метеорный поток с самолета не так просто, говорит медиа-эксперт в сфере авиации Александр Чебан: «Метеорный поток — точечное явление с частотой до 150 раз в час. Увидеть его с борта самолета можно, но воздушное судно генерирует внешнюю засветку, есть мерцающие огни на крыльях. И картинка астрономического явления может не быть яркой или продолжительной. Пассажирам, скорее всего, придется меняться местами с соседями, чтобы все разглядеть».
Стоимость билета на спецрейс может достигать 100 тыс. руб. Это объясняется тем, что самолет специально арендуют для этого мероприятия. Пилот, генеральный директор авиапарка «Орешково» Юлия Крылова считает такую цену оправданной. В нее заложены расходы на организацию полета, оплату работы приглашенных лекторов и космонавтов, а также места, которые занимают специальные гости: «Потрясающее событие. Это показатель того, что платежеспособные люди в нашей стране постепенно переносят свой интерес с материальных на образовательные ценности. Стоимость билета не завышена, так как для организации такого рейса проведена колоссальная работа».
Есть и альтернативные варианты на Земле. Для таких мероприятий организуют целые туры. Некоторые путешественники специально едут на Кавказ за чистым небом, чтобы совместить наблюдение за метеорными потоками, с отдыхом, рассказал владелец туристической компании «Край приключений» Вадим Афанасьев: «В летнюю программу входит наблюдение за метеорным потомком Персеиды. Это интересно тем, кто увлекается астрономией, и тем, кто просто любит смотреть на звездное небо. Мы ставим палаточный лагерь, и люди остаются на ночь любоваться метеорным потоком. В среднем за сутки бывает до 10-11 тыс. человек».
Тем, кто планирует фотографировать метеориты из самолета, эксперты советуют надеть темную одежду и использовать длинную выдержку, чтобы избежать бликов от иллюминатора.
