Деньги, самолет, Геминиды

Для наблюдения Геминид в Москве запустят специальный авиарейс. Пик активности метеорного потока наступит в ночь с 13 на 14 декабря. Самолет поднимется на высоту 10 тыс. м. Рейс организует проект Astro Night при поддержке «Роскосмоса». Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ

Главная проблема при наблюдении за космическими объектами — облачность, которая часто скрывает редкие явления. Поэтому выход один —садиться в самолет и лететь выше облаков в стратосферу, где ничто не мешает обзору. В сентябре «Роскосмос» уже запускал похожий рейс, на котором пассажиры любовались лунным затмением. Цена билета начиналась от 80 тыс. руб.

Тогда во время полета природные явления комментировал астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин, который рассказал “Ъ FM”, как прошел рейс: «Недавно было лунное затмение, и мы на нескольких самолетах отправились в стратосферу. Я оказался в числе самых любознательных людей как астроном-комментатор. Мне очень понравилось. В полете была надежда увидеть не только лунное затмение, но и полярное сияние. Но его в ту ночь не было, а вот Луна не подвела. Следующий такой полет запланирован для наблюдения метеорного потока Геминиды. И вновь есть надежда увидеть полярные сияния».

Сама идея астрономических полетов неновая, подобные практики существуют во всем мире. Однако наблюдать метеорный поток с самолета не так просто, говорит медиа-эксперт в сфере авиации Александр Чебан: «Метеорный поток — точечное явление с частотой до 150 раз в час. Увидеть его с борта самолета можно, но воздушное судно генерирует внешнюю засветку, есть мерцающие огни на крыльях. И картинка астрономического явления может не быть яркой или продолжительной. Пассажирам, скорее всего, придется меняться местами с соседями, чтобы все разглядеть».

Стоимость билета на спецрейс может достигать 100 тыс. руб. Это объясняется тем, что самолет специально арендуют для этого мероприятия. Пилот, генеральный директор авиапарка «Орешково» Юлия Крылова считает такую цену оправданной. В нее заложены расходы на организацию полета, оплату работы приглашенных лекторов и космонавтов, а также места, которые занимают специальные гости: «Потрясающее событие. Это показатель того, что платежеспособные люди в нашей стране постепенно переносят свой интерес с материальных на образовательные ценности. Стоимость билета не завышена, так как для организации такого рейса проведена колоссальная работа».

Есть и альтернативные варианты на Земле. Для таких мероприятий организуют целые туры. Некоторые путешественники специально едут на Кавказ за чистым небом, чтобы совместить наблюдение за метеорными потоками, с отдыхом, рассказал владелец туристической компании «Край приключений» Вадим Афанасьев: «В летнюю программу входит наблюдение за метеорным потомком Персеиды. Это интересно тем, кто увлекается астрономией, и тем, кто просто любит смотреть на звездное небо. Мы ставим палаточный лагерь, и люди остаются на ночь любоваться метеорным потоком. В среднем за сутки бывает до 10-11 тыс. человек».

Тем, кто планирует фотографировать метеориты из самолета, эксперты советуют надеть темную одежду и использовать длинную выдержку, чтобы избежать бликов от иллюминатора.

Фотогалерея Полное лунное затмение-2025 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Велосипедист в парке Сил Пойнт в Сан-Матео, Калифорния Фото: Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images Казанский Кремль, Россия Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Игроки на фоне восходящей луны во время второго тайма матча студенческого футбола NCAA в Манхэттене, Канзас Фото: Charlie Riedel / AP Ворота Юндин в Пекине, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Башни Мольфеттского собора в Мольфетте, Италия Фото: Davide Pischettola / NurPhoto / Getty Images Матч на стадионе Tiger Stadium в Батон-Руж, Луизиана Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters Фотоколлаж полной луны, увиденной в Слемане, Индонезия Фото: Zuma / TASS Луна в облаках в Нейпьидо, Мьянма Фото: Aung Shine Oo / AP Бурж Халифа в Дубае, ОАЭ Фото: Fatima Shbair / AP Грузовик на шоссе А14 в Торторето, Италия Фото: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / Getty Images Жилые дома в Санкт-Петербурге, Россия Фото: Anton Vaganov / Reuters Люди на улицах Каира, Египет Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Ворота Юндин в Пекине, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Луна в небе Дохи, Катар Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Луна над Иерусалимом, Израиль Фото: Ronen Zvulun / Reuters Луна над Москвой Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Затмение в Пуэрстендорфе, Австрия Фото: Christian Bruna / Reuters Луна в Дрездене, Германия Фото: Matthias Rietschel / Reuters Местные жители наблюдают за луной в Кеге, Дания Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Луна над пустыней Негев, Израиль Фото: Amir Cohen / Reuters Луна в Джакарте, Индонезия Фото: Willy Kurniawan / Reuters Луна во время затмения в Москве Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Луна во время затмения в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Вид на лунное затмение в Омской области Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Лунное затмение в Москве Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото Луна в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Следующая фотография 1 / 26 Велосипедист в парке Сил Пойнт в Сан-Матео, Калифорния Фото: Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images Казанский Кремль, Россия Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Игроки на фоне восходящей луны во время второго тайма матча студенческого футбола NCAA в Манхэттене, Канзас Фото: Charlie Riedel / AP Ворота Юндин в Пекине, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Башни Мольфеттского собора в Мольфетте, Италия Фото: Davide Pischettola / NurPhoto / Getty Images Матч на стадионе Tiger Stadium в Батон-Руж, Луизиана Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters Фотоколлаж полной луны, увиденной в Слемане, Индонезия Фото: Zuma / TASS Луна в облаках в Нейпьидо, Мьянма Фото: Aung Shine Oo / AP Бурж Халифа в Дубае, ОАЭ Фото: Fatima Shbair / AP Грузовик на шоссе А14 в Торторето, Италия Фото: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / Getty Images Жилые дома в Санкт-Петербурге, Россия Фото: Anton Vaganov / Reuters Люди на улицах Каира, Египет Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Ворота Юндин в Пекине, Китай Фото: Maxim Shemetov / Reuters Луна в небе Дохи, Катар Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Луна над Иерусалимом, Израиль Фото: Ronen Zvulun / Reuters Луна над Москвой Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Затмение в Пуэрстендорфе, Австрия Фото: Christian Bruna / Reuters Луна в Дрездене, Германия Фото: Matthias Rietschel / Reuters Местные жители наблюдают за луной в Кеге, Дания Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Луна над пустыней Негев, Израиль Фото: Amir Cohen / Reuters Луна в Джакарте, Индонезия Фото: Willy Kurniawan / Reuters Луна во время затмения в Москве Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Луна во время затмения в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Вид на лунное затмение в Омской области Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Лунное затмение в Москве Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева / купить фото Луна в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина