Башкирское предприятие «Агидель» продает три помещения за 80 млн рублей

Государственное предприятие «Башкирские художественные промыслы "Агидель"» выставило на продажу три помещения на Трамвайной улице, 5а в Уфе общей площадью 3,7 тыс. кв. м. По данным портала торгов, совокупная начальная стоимость трех лотов — 80,4 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 ноября, сам конкурс назначен 21 ноября. Шаг аукциона составляет 5%.

Полученные от продажи средства предприятие сможет направить, по согласованию с министерством промышленности и министерством земельных и имущественных отношений Башкирии, на погашение кредиторской задолженности, обновление производственных фондов и ремонт, говорится в документации к торгам.

«Агидель» выпускает изделия в национальном стиле с художественной росписью по дереву и ткани, лаковой живописью, производит юрты, торговые павильоны и киоски, религиозную одежду, предметы с государственной символикой, занимается ткачеством. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка предприятия составила 227,7 млн руб., чистая прибыль — 159 тыс. руб.

Майя Иванова