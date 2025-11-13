Лавров заявил о готовности России к саммиту Путина и Трампа в Будапеште

Москва по-прежнему согласна на проведение российско-американского саммита в Будапеште, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Corriere della Sera. Выдержки из неопубликованного интервью приводит ТАСС.

«Готовы, если он (саммит. — "Ъ") реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал министр и добавил, что «российско-американские контакты продолжаются».

Сергей Лавров обвинил Financial Times во лжи из-за публикации, в которой говорилось об отмене встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии из-за заранее направленного Москвой «меморандума по Украине».

В октябре РФ и США обсуждали возможность провести встречу президентов в Будапеште, однако позднее Дональд Трамп отказался от переговоров. В качестве причины он назвал сомнения в том, что на новом саммите с Владимиром Путиным удастся добиться прогресса в мирном урегулировании.