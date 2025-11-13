Специалисты ГНЦ «Вектор» выявили более 60 неизвестных ранее вирусов

В рамках проекта «Виром России» эксперты консорциума институтов Роспотребнадзора, среди которых расположенный в Новосибирске ГНЦ «Вектор», обнаружили более 60 неизвестных ранее вирусов. Всего ими были изучены образцы из 50 регионов России, сообщил во время своего выступления в Новосибирске на полях научно-производственного форума «Золотая долина» генеральный директор центра «Вектор» Александр Агафонов.

«Уже более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства», — рассказал глава учреждения (цитата по ТАСС).

Проект «Виром России» предполагает выявление опасных патогенов в любой среде - почве, воде, организмах и т.д. В 2019 году на базе ГНЦ «Вектор» создан «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках ФНТП развития генетических технологий».

Лолита Белова