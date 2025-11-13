На Нововоронежской АЭС выбрали самых активных и инициативных молодых работников

На Нововоронежской АЭС прошел отборочный этап ежегодного корпоративного конкурса «Энергия молодых», направленного на выявление и поддержку талантливых и перспективных молодых специалистов

Фото: управление коммуникаций НВ АЭС

Перед очным слушанием презентаций прошел отборочный этап, где жюри рассматривало 33 анкеты участников. Затем конкурсная комиссия под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова в очном формате слушала доклады шести финалистов и оценивала их по четырем критериям: значимость представленных достижений; вклад в достижение результата; самостоятельность, лидерство и инициативность; навыки презентации. На выступление участникам давалось не более пяти минут.

В номинации для молодых специалистов с опытом работы не более трех лет «Восходящая звезда» победил оператор реакторного отделения Ярослав Чивилёв. Ярослав учится в аспирантуре Воронежского государственного технического университета. Является старшим преподавателем Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, ведет выпускные работы 11 студентов, за год выпустил 7 научный статей. Лауреат региональной премии «Человек труда». Организует мероприятия, защищает честь предприятия на корпоративных спортивных соревнованиях. Участвовал в чемпионате профмастерства «REASkills-2025».

Второе место в данной номинации занял Денис Гроо, третье — Георгий Башкиров, оба работают машинистами-обходчиками.

Для молодых работников до 35 лет предусмотрена номинация «Молодой лидер». Первое место в ней заняла инженер цеха тепловой автоматики и измерений Светлана Шанина. Светлана стала автором проекта по модернизации башенной испарительной градирни, который был отмечен серебром конкурса на лучший научно-технический доклад. Является руководителем образовательного проекта для детей дошкольного возраста, входит в состав Совета молодых ученых и специалистов Воронежской области. Помимо этого, подала 18 предложений по улучшению, которые направлены на оптимизацию работы ее подразделения.

На втором месте оказался инженер-физик Александр Крылов, на третьем — инженер-металловед Олеся Стекленёва.

«Лидером в развитии молодежи» в этом году признали начальника реакторного цеха №6 Петра Поварова. Анкеты в этой номинации заполняли и подавали молодые работники, которые трудятся в подразделениях. Финалистов выбирали в заочном формате.

«Мы видим, с каким энтузиазмом и глубиной молодые специалисты подходят к решению производственных задач и своему развитию. Их победы сегодня — это залог устойчивого развития и технологического лидерства Нововоронежской АЭС завтра. Поздравляю всех финалистов и горжусь тем, что на нашем предприятии растет такое яркое и целеустремленное поколение», — прокомментировал Владимир Поваров.

Конкурс подтвердил, что в атомной отрасли работают яркие, разносторонние и целеустремленные специалисты, чья энергия и инициативность являются мощным импульсом развития как предприятия, так и региона его присутствия. Работники, занявшие первые места, будут защищать честь Нововоронежской АЭС на заключительном этапе конкурса, который пройдет среди всех предприятий электроэнергетического дивизиона.