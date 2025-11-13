Под Пензой в пользу штамповщика взыскали компенсацию за травму на производстве

Кузнецкий районный суд Пензенской области взыскал в пользу работника мебельного предприятия компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. за травму на производстве и признал частично недействительным составленный работодателем акт о несчастном случае. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, 22-летний штамповщик получил травму правой кисти при работе с прессом в августе прошлого года. Ее оценили как вред здоровью легкой степени. Травма привела к утрате общей трудоспособности пострадавшего в размере 30%.

В составленном акте о несчастном случае работодатель указал, что в произошедшем виновен сам штамповщик, с которым проводились необходимые инструктажи. На стадии рассмотрения гражданского дела суд выяснил, что работник получил трамву по вине работодателя, который в полной мере не обеспечил безопасные условия труда. Уполномоченный орган привлек мебельное предприятие к административной ответственности.

Ответчик не согласился с решением Кузнецкого районного суда и обжаловал его в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила его без изменения. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Павел Фролов