ЦБ будет раскрывать сведения о нарушающих антисанкционные меры профучастниках

Банк России (ЦБ) намерен раскрывать информацию о профучастниках, которых оштрафовали за нарушение антисанкционных мер, прописанных в законодательстве. Об этом сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

«Мы просто штрафовали, а теперь начнем раскрывать информацию, кого и почему, чтобы клиенты тоже видели ход этих процессов и их последствия», – пояснил зампред регулятора во время конференции НАУФОР (цитата по «Интерфаксу»). Господин Габуния отметил, что из-за несоблюдения многочисленных антисанкционных указов, подписанных президентом России Владимиром Путиным, у нарушителей отозвали три лицензии, кого-то из них оштрафовали.

По словам Филиппа Габунии, регулятор убежден в «довольно расслабленном» отношении профучастников к процедурам проверки.

26 сентября пресс-служба ЦБ заявила о выявлении нескольких нарушений правил совершения сделок с нерезидентами, изложенных в указах президента. Пять профучастников получили штраф в размере более 20 млн руб.