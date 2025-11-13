Лавров: Европа открыто готовится к большой войне против России

Европейские страны саботируют миротворческие усилия России по Украине и отказываются от контактов с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Corriere della Sera. ТАСС отмечает, что итальянское издание отказалось публиковать материал, и ответы министра на правах эксклюзива публикует агентство.

«Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России», — полагает Сергей Лавров. Он также считает, что европейские страны «уговаривают Вашингтон» не соглашаться «на честное и справедливое дипломатическое урегулирование».

Сергей Лавров утверждает, что неформальное объединение европейских партнеров Украины, «коалиция желающих», хочет «только одного» — продолжения боевых действий. По его мнению, это единственная возможность для европейских политиков отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

Глава МИД напомнил, что Владимир Путин выступил с инициативой о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии. Все страны континента могут присоединиться, «но вести себя надо будет вежливо», добавил он.