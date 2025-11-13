Режим повышенной готовности введен в пределах дома в Оренбурге после пожара

В многоквартирном доме в Оренбурге произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади 1,4 тыс. кв. м. Десять человек находятся в пункте временного размещения (ПВР), остальные — у родственников. В пределах здания введен режим повышенной готовности, сообщил оперштаб города.

По предварительным данным, пожар начался в квартире на пятом этаже, после чего перекинулся на кровлю дома. В тушении участвовали 85 сотрудников МЧС и 32 единицы техники. Возгорание ликвидировано. Из здания эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек доставлен в больницу.

ПВР развернут в лицее №1 на улице Харьковской. Он рассчитан на 250 человек. На месте дежурят бригады скорой помощи. Еще два ПВО приведены в готовность.

Губернатор региона Евгений Солнцев поручил оперативно решить все вопросы, связанные с устранением последствий возгорания. Причины пожара устанавливаются.