В Кузбассе кассира кондитерской фабрики осудили за присвоение 36 млн рублей

Березовский городской суд Кузбасса вынес приговор в отношении кассира одной из коммерческих организаций. Ей вменяют в вину присвоение более 36 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Подсудимой назначили пять лет колонии общего режима. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об ООО «Конфалье плюс», которое занимается изготовление кондитерских изделий.

По версии следствия, фигурантка дела похитила крупную сумму у компании с 2021-го по 2024 год. В этот период злоумышленница получала от контролеров инкассаторской службы наличные денежные средства по договорам поставки продукции. При этом информацию о доходах в бухгалтерскую отчетность она не вносила, а присваивала деньги себе, установили правоохранители. Хищения выявила главный бухгалтер предприятия во время изучения причин роста дебиторской задолженности одного из ИП, с которым был заключен договор на поставку продукции.

По данным регионального ГУ МВД, в течение трех лет семья обвиняемой приобрела автомобили, квартиру, а также путевки на отдых за границей.

Кроме лишения свободы, суд обязал подсудимую выплатить предприятию сумму нанесенного ущерба.

Александра Стрелкова