На приобретение четырех жилых помещений в Казани для нужд Управления жилищной политики Исполнительного комитета города выделят 34,8 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление жилищной политики Исполкома Казани приобретет 4 квартиры на 34,8 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Управление жилищной политики Исполкома Казани приобретет 4 квартиры на 34,8 млн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь составляет 230 кв. м, средняя стоимость квадратного метра — 151,2 тыс. руб. Планируется приобрести однокомнатные квартиры площадью не менее 50 и 54 кв. м, а также двухкомнатные квартиры площадью не менее 54 и 72 кв. м.

Исполнитель также обязан осуществлять ремонт и техническое обслуживание помещений в течение трех лет с момента подписания акта приема-передачи. Объекты должны быть переданы Управлению жилищной политики Исполкома Казани до 25 декабря 2025 года.

Средства выделены из бюджета муниципального образования города.

МБУ «Управление жилищной политики» реализует городскую жилищную программу, координирует строительство и приобретение жилья, решает вопросы финансирования и проводит единую политику в сфере жилищного обеспечения жителей Казани.

Анна Кайдалова