В Москве задержали 11 человек по подозрению в продаже сильнодействующих веществ

Сотрудники МВД задержали в Москве 11 человек. Их подозревают в незаконной торговле сильнодействующими фармацевтическими веществами. Об этом сообщила представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело о нелегальном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном объеме (ч. 3 ст. 234 УК). Двое задержанных заключены под стражу, один отправлен под домашний арест, в отношении восьми введен запрет определенных действий.

По версии следствия, злоумышленники продавали запрещенные препараты с 2023 года. При участии юридического лица, имеющего лицензию на покупку веществ, они закупали и перевозили товар в аптеки в заложенных в корпусной мебели тайниках. Препараты продавались наркозависимым гражданам с наценкой в 6 тыс. процентов.

Во время обысков в домах у участников преступной группы и в сети аптек изъяты более 150 кг запрещенных веществ, а также 25 млн руб., банковские карты и оргтехника.