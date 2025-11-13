Приложение пермского разработчика стало номинантом на получение престижной премии

Пермское приложение «Где мои дети» вошло в шорт-лист премии «Бренд года в России», сообщает телеграм-канал IT-Пермь.

Фото: gdemoideti.ru

Приложение «Где мои дети» — это семейный локатор и GPS-трекер от пермской компании «Рефрэш», который позволяет узнать местоположение мобильного телефона ребенка в течение дня.

ООО «Рефрэш» было создано в 2017 году. Выручка за 2024 год составила 950,9 млн руб., чистая прибыль — 349,4 млн руб. В этом году новым владельцем ООО стал Сергей Кузнецов, который также является совладельцем ООО «Кидс Аппс».