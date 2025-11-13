Шойгу: Россия десятилетиями выступала за пространство безопасности в Европе

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что «для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг». По словам господина Шойгу, РФ десятилетиями выступала за пространство неделимой безопасности в Европе.

«Однако европейские политики почему-то посчитали, что мир и есть главная угроза существования ЕС»,— сказал господин Шойгу в интервью «РИА Новости». По его мнению, власти европейских стран делают заявления об угрозе со стороны России для запугивания населения Европы.

10 ноября Дональд Туск заявил в интервью Gazeta Wyborcza, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Он назвал это возможностью для развития Польши за счет укрепления отношений с Украиной.