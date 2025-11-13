В городе Коркино Челябинской области отключили воду из-за аварии

Жители города Коркино и поселка Роза в Челябинской области остались без водоснабжения из-за аварии на насосном коллекторе. О происшествии сообщил глава Коркинского округа Александр Орел в Telegram-канале.

По словам господина Орла, утечку обнаружили около 5:00 по местному времени. Насосную станцию затопило за 15 минут. На место выехали энергетики, которые обесточили объект. Чинили насосный коллектор сотрудники «Водоканала Коркино». В администрации округа сообщили, что аварию устраняли семь человек с помощью трех единиц техники. Объект отремонтировали к 10:20 по местному времени.

Город Коркино находится в 35 км от Челябинска. По информации на 2024 год, в городе проживают около 36,5 тыс. человек. Первым воду подали в поселок Роза городского округа (в 5:30 по местному времени). Там живет около 8,6 тыс. человек.