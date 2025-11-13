Пермский край занял пятое место в ПФО по стоимости бензина

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 6 по 10 ноября выросла до 64,16 руб. за литр — на 4 коп., сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 также подорожал на 3 коп. — до 61,21 руб. за литр, АИ-95 — до 66,16 руб. за литр, на 3 коп., АИ-98 — до 88,65 руб. за литр, на 21 коп. Дизельное топливо подорожало на 16 коп., до 74,66 руб. за литр.

Пермский край занимает пятое место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,43 руб. за литр. За неделю с 6 по 10 ноября цены на топливо изменились в 29 субъектах Российской Федерации, более всего в Забайкальском крае (+0,9%). В Санкт-Петербурге изменение цены на автомобильный бензин составило +0,2%. В Москве стоимость бензина практически не изменилась.