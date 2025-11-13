В Оренбурге в суд направлено дело в отношении водителя, обвиняемого в ДТП с погибшим мотоциклистом

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в сентябре обвиняемый управлял автомобилем «Тойота». При проезде перекрестка проспекта Победы и ул. Немовской он не предоставил преимущество движущемуся навстречу мотоциклу «Хонда» под управлением потерпевшего и допустил столкновение с ним. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

Руфия Кутляева