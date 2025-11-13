В Башкирии число выданных кредиток за год сократилось на 26%

В октябре этого года в Башкирии выдали 39,2 тыс. кредитных карт, это на 26,5% меньше, чем в октябре 2024 года, когда было выдано 53,3 тыс. кредиток, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Больше всего новых кредитных карт в регионах России в октябре текущего года выдали в Москве (98,7 тыс.), Московской области (84,1 тыс.), Краснодарском крае (62,9 тыс.), Санкт-Петербурге (55,2 тыс.) и Свердловской области (42,7 тыс.).

Заметнее всего сократилось число выданных кредиток в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве (-36,1%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-30,5%), Санкт-Петербурге (-30,0%), в Тульской области (-29,2%) и Красноярском крае (-27,6%).

В целом по стране в октябре этого года число новых выданных кредиток составило 1,31 млн. ед., сократившись по сравнению с октябрем прошлого года на 25,2% (в октябре 2024 года было 1,76 млн. ед.).

Майя Иванова