В Челябинске электромонтера будут судить за травмирование рабочего

Управление СК РФ по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 67-летнего электромонтера, обвиняемого по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 11 февраля этого года электромонтер оперативно-выездной бригады пятого разряда ООО «Энергоэксплуатация» прибыл в поселок Тарасовка. Он сообщил, что питание на трансформаторной подстанции у дома №44 на улице Песочная якобы отключил полностью, и допустил рабочих до уборки. Один из электриков прикоснулся руками к токоведущим шинам, проходящим через камеру оборудования, и попал под напряжение. В результате 33-летний рабочий получил электротравму, из-за которой ему ампутировали обе руки. Повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска