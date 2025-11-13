Россиян предупредили о проблемах с начислением пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

Трудовая книжка остается главным документом, подтверждающим стаж гражданина, и любые ошибки в ее записях могут привести к проблемам при начислении пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Основная опасность связана с путаницей в датах приема на работу и увольнения. Такие ошибки часто возникают при переносе данных с устаревших бумажных документов, когда чернила выцветают, а почерк становится неразборчивым. Потеря даже нескольких месяцев стажа означает недополучение пенсионных баллов, поскольку страховые взносы за этот период не включаются в расчет, пояснил Вадим Виноградов. По его словам, это напрямую сокращает размер ежемесячной пенсии.

Кроме того, проблемы могут вызвать неправильные сокращения названия организации или должности. К примеру, использование аббревиатуры МУП вместо полного наименования «Муниципальное унитарное предприятие» порой делает запись недействительной. Также встречаются технические недочеты (нечеткий оттиск печати).

Исправление подобных ошибок представляет сложность, особенно если работодатель был ликвидирован или прошел реорганизацию, пояснил профессор. Он рекомендовал гражданам не реже одного раза в год внимательно проверять записи в трудовой книжке и своевременно вносить необходимые корректировки.