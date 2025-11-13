В Оренбуржье спасли заблудившегося грибника

В среду, 12 ноября, в 18:30 (MSK+2) дежурная смена аварийно-спасательной службы выехала в район Павловских лагерей на поиски грибника. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья.

По данным ведомства, мужчина сам сообщил оперативным службам, что потерялся. Он вышел за грибами с территории СНТ «Мечта 9» в 10:00. В какой-то момент 72-летний грибник заметил, что уже стемнело и он не может самостоятельно выйти из леса.

Спасатели связались с грибником по телефону и определили его координаты при помощи ГИС ПСО. Выйти к месту, где находится мужчина, информационно спасателям помогли волонтеры поисково-спасательного отряда ОренСпас. Замерзшего любителя тихой охоты привезли домой, передали родственникам.

Руфия Кутляева