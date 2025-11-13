Удмуртия обсудила возможность развития торговых отношений с ОАЭ

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с генеральным директором «AIM Global Foundation» Валидом Фаргхалом для обсуждения партнерства между регионом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был подписан меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие экономических связей во всех отраслях.

«Сегодня расширение российско-арабского партнерства — одно из перспективных направлений команды Удмуртии. А сотрудничество с главным инвестиционным фондом Объединенных Арабских Эмиратов важный инструмент для этого. По итогам 1 полугодия 2025 года Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива. Только за это полугодие экспорт в ОАЭ уже втрое превысил годовое значение 2024 года»,— отметил на встрече Александр Бречалов.

Удмуртия готова экспортировать в ОАЭ нефтегазовое оборудование, модульные строительные леса, анодированное светотехническое оборудование, алюминиевый профиль любой сложности, детские и спортивные площадки, парки и глэмпинги, крупы, комбикорма и другую сельскохозяйственную продукцию, ИТ-решения.

Анастасия Лопатина