Контейнерные перевозки на КрасЖД выросли на 12%

Красноярская железная дорога (КрасЖД) в период с января по октябрь 2025 года перевезла 2,38 млн т грузов в контейнерах. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 12%. Всего на магистрали перевезено 142,5 тыс. груженых контейнеров (+9,5%). Внутри страны отправлено 14,2 тыс. контейнеров ДФЭ (+12%), на экспорт — 128,3 тыс. ДФЭ (+9,3%), сообщили в КрасЖД.

Основной объем контейнерных перевозок пришелся на лесные грузы (81,2 тыс. ДФЭ), цветные металлы (34,8 тыс. ДФЭ), химикаты и соду (5,7 тыс. ДФЭ). Наибольшая динамика зафиксирована в поставках цветной руды и серы — рост в четыре раза.

В контейнерах на КрасЖД бизнес также перевозил зерно и продукты перемола, машины и двигатели, промышленные товары, метизы, бумагу, жмыхи, металлоконструкции и комплектующие к автомобилям.

Как писал «Ъ-Сибирь», на ВСЖД за десять месяцев 2025 года было перевезено 527 тыс. контейнеров. Это на 6% больше, чем за тот же период годом ранее.

Михаил Кичанов