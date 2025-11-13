Армейцам не хватило «топлива»

Хоккеисты СКА прервали победную серию в чемпионате КХЛ, проиграв в Уфе местному «Салавату Юлаеву» 1:2. Решающим фактором стала усталость, накопившаяся у игроков по ходу последних игр — особенно гостевых. При этом Игорь Ларионов, главный тренер СКА, назвал первый период в исполнении команды лучшим в сезоне.

Армейцы приехали в Уфу после трех побед подряд: над «Шанхайскими драконами» 3:2 (ОТ), московским «Динамо» 3:2, омским «Авангардом» 1:0. Всего же это была для них пятая игра за девять дней. И, как отметил потом Игорь Ларионов, тренер СКА, на весь матч игроков его команды не хватило физически. Хотя первый период настолько понравился тренеру, что он назвал его лучшим в сезоне в исполнении СКА. Именно в первом отрезке матча гости открыли счет — удался точный бросок американскому форварду Рокко Гримальди. Это его пятая шайба в 23 матчах за армейский клуб. От этого легионера ждут большего, потому что он один из самых высокооплачиваемых не только в СКА, но и во всей лиге.

Кстати, Ларионов после игры много говорил о роли иностранцев в нашем хоккее. Он хотел бы видеть их меньше, а если и приглашать в команды, то тех, кто будет показывать высокий уровень игры и за кем будет тянуться молодежь. Легионеры СКА пока не задают тон в команде, если смотреть на статистику. Только канадский защитник Тревор Мерфи имеет хорошие цифры: четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач. Остальные пока осваиваются. Более результативную игру демонстрируют российские игроки: форварды Матвей Короткий, Валентин Зыков, Марат Хайруллин.

К слову, ни один из них не участвовал в матче против «Салавата». Травмы — еще один бич армейской команды на этом этапе. Они смешивают пятерки, вытягивают силы из других игроков. Этих самых сил, по словам Ларионова, петербуржцам не хватило во втором и третьем периодах матча в Уфе. Еще в первой двадцатиминутке гости пропустили ответный гол, дав выкатиться к воротам канадскому защитнику «Салавата» Дину Стюарту. А в середине третьего отрезка дуэли уфимцев вывел вперед другой защитник — Ильдан Газимов, добивший шайбу с пятачка после броска партнера. Тут не обошлось без ошибки вратаря СКА Егора Заврагина. Он не зафиксировал шайбу, и та предательски выкатилась из-под его ног в сторону ворот. Игроку «Салавата» осталось только сделать движение клюшкой.

Вратарей СКА Игорь Ларионов, тем не менее, похвалил. Он сказал, что дал отдохнуть Сергею Иванову, благодаря которому была добыта победа в матче с «Динамо» 1:0, тогда голкипер армейцев отразил 43 броска. Заврагин тоже был уверен в предыдущих играх, и поражение СКА в Уфе правильнее объяснить тем, что петербуржцы не пропустили две шайбы, а забросили только одну. Так было и в предыдущей игре с «Динамо». Выигрывать в хоккее, забивая один гол за три периода, сложно. И пока сам тренер СКА не очень понимает, как повысить результативность игроков атаки. Он говорит, что они мало бросают по воротам и что у них пропала уверенность при попытке поразить цель. Ее надо возвращать.

Армейцы снова «выпали» из восьмерки команд Западной конференции, которые вместе с другими ведут борьбу за выход в плей-офф. Сейчас они на девятом месте. В воскресенье, 16 ноября, СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» в Ледовом дворце.

Кирилл Легков