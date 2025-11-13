На реконструкцию водопровода в Апастовском районе Татарстана направили 62,2 млн

В деревне Малые Кокузы Апастовского района Татарстана завершена реконструкция сетей водоснабжения. Общая сумма финансирования проекта составила 62,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Работы проведены в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Износ водопровода в Малых Кокузах составлял 70%. На участке протяженностью 6,3 км по улицам Пушкина и Ленина заменили старые металлические трубы, установили 73 колодца и 10 пожарных гидрантов. Теперь 198 жителей деревни обеспечены доступом к питьевой воде.

Реконструкция стала возможной благодаря дополнительному соглашению, подписанному в сентябре между Минстроем России и правительством Татарстана, по которому республике выделено 519,6 млн руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

