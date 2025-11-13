В Самарской области компанию оштрафовали за загрязнение недр

Минприроды Самарской области оштрафовало юридическое лицо на 300 тыс. руб. и должностное лицо на 30 тыс. руб. за загрязнение недр в Ставропольском районе. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Эконадзор во время внеплановой проверки выявил два нарушения, связанных с незаконным пользованием недрами и их загрязнением. Помимо протоколов также виновным выдали предписание об устранении нарушений.

Руфия Кутляева