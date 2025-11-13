В Астрахани руководитель МФК попал под следствие за вымогательство 3 млн

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении основателя микрофинансовой компании (МФК) и прочих неустановленных лиц уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант предоставлял гражданам денежные займы. Когда один из заемщиков не вернул около 3 млн руб., он и его сообщники потребовали эту сумму у его девушки.

Фигурант и иные неустановленные лица встретились с астраханкой в кофейне Кировского района, где угрожали применить насилие в отношении нее и ее близких родственников, если она не передаст им 3 млн. В итоге они получили от потерпевшей указанную сумму частями.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Следствие устанавливает всех причастных к вымогательству.

Павел Фролов