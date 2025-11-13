В Татарстане закупят препарат для лечения ЖКТ на 10,4 млн рублей
В Татарстане планируется поставка лекарственного препарата «Октреотид» на сумму 10,4 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Препарат применяется при лечении ряда тяжелых заболеваний, включая эндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, острые панкреатиты, а также используется для профилактики и остановки кровотечений вен пищевода и желудка.
Всего будет приобретено 400 упаковок по цене 26,1 тыс. руб. за штуку. Поставки запланированы на 2025–2026 годы.
Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.