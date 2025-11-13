В Кишерти смогут выплачивать деньги взамен земельного участка

Дума Кишертского округа одобрила единовременную денежную выплату в размере 70 тыс. руб. многодетным семьям, которые претендуют на получение бесплатного земельного участка в 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Многодетные семьи смогут использовать полученные средства на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного или фермерского хозяйства, приобретения, строительства, реконструкции или уплаты процентов по кредиту на жилье в Пермском крае.

Денежная выплата является альтернативой в случае, когда предлагаемый земельный участок по каким-либо причинам не подходит многодетной семье.

