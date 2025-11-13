«Нужно учитывать непредсказуемость Дональда Трампа»

Первый замглавы МИД Украины рассказал о ситуации вокруг переговорного процесса. На этом фоне секретарь Совбеза страны Рустем Умеров прибыл в Стамбул для консультаций обменам военнопленными. В Кремле не смогли прокомментировать этот вопрос. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новых попыток возобновить диалог.

Несмотря на всю неоднозначность ситуации вокруг Украины, тема переговоров неожиданно вернулась на повестку дня. Правда, в несколько оригинальном формате. Первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил в интервью The Times буквально следующее: «Поскольку мирные переговоры с Россией в этом году завершились без особого прогресса, их прекратили». Это высказывание интерпретировали как официальный отказ Киева от каких-либо контактов с Москвой. Однако Кислица в этом же интервью фактически дает понять, что российская делегация стояла на жестких позициях и не имела полномочий для какого-либо маневра.

По сути, это и есть констатация текущего положения вещей. На сегодня никаких переговоров действительно нет, но из этого не следует, что их нельзя в один момент возобновить. Тем более на фоне сообщений о том, что секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул, чтобы, как сообщается, разблокировать процесс обменов военнопленными. При этом совершенно непонятно, с кем и о чем он намерен там разговаривать. Какая-либо информация на сей счет отсутствует. В Кремле отказались обсуждать данную тему, мол, сказать ничего не можем.

Тем временем в канадской провинции Онтарио проходит министерская встреча «Группы семи». Там же находился непосредственный руководитель Кислицы, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он, как выясняется, встречался и с Марко Рубио. О чем американский госсекретарь написал в социальной сети Х. Комментарий, конечно же, исключительно протокольный, общий. Тем не менее глава Госдепа сообщил, что обсуждали укрепление обороноспособности Украины и способы давления на Россию, чтобы добиться дипломатического решения проблемы.

Собственно, к чему все это? Дело идет к католическому рождеству, новогодним праздникам, и, скорее всего, можно ждать некой попытки возобновить мирный процесс. Косвенно на это указывает коррупционный скандал в украинской власти. Были сообщения, что в администрации Трампа очень недовольны главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Встреча лидеров России и США в Будапеште остается в повестке, она просто отложена до лучших времен.

Опять же, нужно учитывать непредсказуемость Трампа — сегодня он «томагавками» грозит, а завтра предлагает очередную сделку. Вот и Рубио повторил приверженность мирному решению. Дальше рассуждать нет смысла. В целом оптимизма по этому поводу, конечно же, нет. Однако нетрудно сделать вывод, что если противостояние продолжится и в новом году, риски для мировой безопасности еще больше возрастут, что может привести к плачевному результату.

Дмитрий Дризе