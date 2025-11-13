В Белебеевском районе задержали подозреваемого в серии мошенничеств

Оперативники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и отдела МВД по Белебеевскому району при силовой поддержке Росгвардии задержали 36-летнего Роберта Ишмуратова, подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным министерства, подозреваемый предлагал знакомым автомобили и спецтехнику по низким ценам. После получения предоплаты, он не передавал технику и не возвращал деньги. Потерпевшими признаны три человека, общая сумма ущерба составляет 800 тыс. руб., отметили в МВД.

У задержанного изъяли семь мобильных телефонов и 12 банковских карт. По решению суда он арестован. «По предварительным данным следствия, обвиняемый может быть причастен к другим фактам мошенничества»,— отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова