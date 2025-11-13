В Удмуртии обсудили меры по охране водных биоресурсов

В Ижевске прошло заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета. Как сообщает пресс-служба главы Удмуртии, представители 16-ти регионов, обсудили допустимые уловы, распределение квот, изменения правил рыболовства и сроки нереста в Волжско-Камском бассейне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Удмуртия демонстрирует устойчивое развитие рыбного хозяйства и, по мнению Росрыболовства, имеет хорошие перспективы для расширения аквакультурной деятельности. В связи с этим федеральным и региональным государственным органам возможно продолжить взаимодействие с целью предоставления мер поддержки рыбоводных предприятий»,— отметил замруководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

По итогам 2024 года потребление рыбы в России составило 23,5 кг на человека, в Удмуртии — 22,5 кг. За январь-сентябрь 2025 года вылов в Волжско-Камском бассейне составил почти 8,5 млн т, включая 197 т в Удмуртии.

Председатель правительства республики Роман Ефимов подчеркнул: «В Удмуртии сегодня четыре предприятия занимаются рыболовством в промышленных масштабах, работают два крупных рыбоводных хозяйства. Их продукцию знают и любят как в республике, так и за ее пределами. Например, только в Пихтовке в 2024 году вырастили более 1 тыс. т карпов. Кроме того, у нас есть фермы, где занимаются выращиванием форели и других ценных видов рыб».

Совет установил запрет на добычу водных биоресурсов с 25 апреля по 5 июня и с 1 мая по 10 июня в Воткинском водохранилище. Министерство природы Удмуртии предложило изменения в правила рыболовства, включая запрет на добычу стерляди и установление границ зимовальных ям для защиты этих видов рыб.

Анастасия Лопатина