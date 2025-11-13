Гострудинспекция Башкирии уличила главу сельсовета в уклонении от уплаты штрафа

Гострудинспекция Башкирии пытается принудить главу Сейтяковского сельсовета Балтачевского района Айдара Саяпова выплатить 5 тыс. руб. штрафа за незаконное увольнение сотрудницы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 декабря прошлого года суд обязал главу муниципалитета восстановить на работу незаконно уволенную сотрудницу. Вместе с тем, решение суда муниципальный служащий исполнил лишь 9 января, но в тот же день уволил восстановленную на работе якобы за прогул, коим он посчитал ее отсутствие на службе с 18 декабря. При этом, отмечают в трудовой инспекции, в этот период сотрудница не могла присутствовать на рабочем месте, так как сам работодатель своевременно не издал приказ о ее восстановлении.

Кроме того, по словам замруководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковой, глава сельсовета сам нарушил порядок увольнения, не дав увольняемому два дня для объяснительной о причинах отсутствия на работе.

За нарушение трудового доказательства господин Саяпов привлечен к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) и оштрафован на 5 тыс. руб. Обжаловать решение трудовой инспекции в Советском районном суде Уфы ему не удалось.

В течение положенных 60 дней штраф руководитель местной администрации не оплатил, говорится в пресс-релизе ведомства.

