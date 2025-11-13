Семь человек пострадали на пожаре в инфекционной больнице Саратова

В областной инфекционной больнице в Саратове вспыхнул пожар. Пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

У пострадавших обнаружена легкая степень отравления продуктами горения, их жизни ничего не угрожает. Пациенты и медперсонал из здания эвакуированы.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 2:32 по местному времени. Пожар начался в трех лечебных боксах на втором этаже больницы. Огонь охватил площадь 150 кв. м. Его удалось ликвидировать.

Речь идет об областной инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова на Московском шоссе Саратова, уточнили в МЧС. По факту прокуратура начала проверку. Сотрудники надзора оценят соблюдение закона о пожарной безопасности в медучреждении, а также законность действий уполномоченных должностных лиц. Причины пожара уточняются.