На реконструкцию водовода в Лениногорске выделят 314,7 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

В Лениногорске реконструируют водовод за 314,7 млн рублей

В рамках реконструкции предусмотрены устройство наружных сетей водоснабжения, проведение электрохимической защиты стальных трубопроводов, контроль монтажных сварных стыков, а также восстановление дорожных покрытий после прокладки трассы. Работы должны завершиться до 1 ноября 2026 года.

Источниками финансирования служат федеральный бюджет и бюджет Татарстана.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», которое курирует реализацию проектов в сфере строительства и реконструкции инженерных сетей, энергосбережения и обеспечения надежности коммунальной инфраструктуры.

Анна Кайдалова