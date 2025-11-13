Норвегия не будет гарантом по кредиту Украине за счет российских активов

Норвегия отказалась использовать деньги из суверенного фонда благосостояния как финансовую гарантию при предоставлении ЕС кредита Украине за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил в интервью NRK министр финансов страны Йенс Столтенберг. По его словам, несмотря на членство в ЕС, Норвегия уже оказывает значительную финансовую поддержку Украине и может участвовать в европейских кредитных инициативах, однако выступать гарантом в полном объеме не собирается.

Господин Столтенберг отметил, что возможность предоставления Норвегией 1,6 трлн норвежских крон (около $159 млрд) уже обсуждалась, однако такой вариант не рассматривается. Дальнейшие решения по кредиту, пояснил министр, будут зависеть от итоговой позиции Евросоюза.

Вопрос репарационного кредита связывают с использованием прибыли от замороженных российских активов. Однако из-за риска восстановления Россией прав на эти средства некоторые страны, в частности Бельгия, требуют предоставления гарантий на покрытие компенсаций, из-за чего принятие решения затягивается. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил, что королевство не готово принимать на себя весь риск, поскольку в его депозитарии содержится значительная часть заблокированных активов. Вернуться к рассмотрению вопроса министры финансов ЕС планируют 13 ноября.