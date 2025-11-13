«Разрез Тайлепский» вошел в рейтинг работодателей РБК 2025

Угольное предприятие «Разрез Тайлепский» впервые приняло участие в рейтинге работодателей РБК и вошло туда наряду с крупнейшими российскими компаниями. Высокая оценка независимых экспертов подтвердила эффективность кадровой политики компании и ее статус привлекательного работодателя как в Кузбассе, так и во всей угольной отрасли.

Фото: Предоставлено пресс-службой УК «ТЛП Менеджмент» Фото: Предоставлено пресс-службой УК «ТЛП Менеджмент»

В рейтинге участвовало более 380 российских компаний. В 2025 году его методология включает более 40 направлений по следующим группам: сотрудники и условия труда, деловая репутация, социальная ответственность, мнения сотрудников, эффективность бизнеса и инновационное развитие. В экспертный совет рейтинга вошли директора по работе с персоналом и устойчивому развитию крупнейших российских компаний в производственной, добывающей, финансовой и других ключевых сферах российского бизнеса.

«Для «Разреза Тайлепский» это закономерное достижение, ведь с момента своего основания мы целенаправленно трудимся над тем, чтобы каждый сотрудник, приходя на рабочее место смог не только реализовать свой потенциал, но и гордиться своей командой, принимая активное участие в развитии региона присутствия, а также экологической, благотворительной и социальной деятельности. Сейчас мы получили еще одно независимое подтверждение того, что движемся в правильном направлении, и это заслуга всего коллектива», - отмечает Заира Махачева, генеральный директор «ТЛП Менеджмент», управляет угольной компанией «Разрез Тайлепский».

Конкурентная заработная плата и социальный пакет, развитие и обучение, внедрение современных стандартов охраны труда и промышленной безопасности, развитая корпоративная культура стали визитной карточкой угольного предприятия. Вхождение «Разреза Тайлепский» в рейтинг работодателей РБК не только укрепляет позиции компании на рынке труда, но и активно способствует позитивному восприятию угольной отрасли в целом, демонстрируя ее технологичность, социальную ответственность и человеческую направленность.

Деятельность «Разреза Тайлепский» неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне. Угольное предприятие занимает лидирующие позиции в ЭКГ-рейтинге – национальном стандарте «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности». Оно отмечено в методическом пособии для бизнеса «Корпоративный демографический стандарт: лучшие практики ответственного бизнеса», а также внесено в Реестр «100 лучших предприятий России». Кроме того, в 2025 году «Разрезу Тайлепский» присвоено звание «Бренд Кузбасса».



