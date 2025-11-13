Экс-глава Горнозаводска погиб на СВО

Бывший глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев погиб на специальной военной операции при исполнении воинского долга. Информация о его гибели опубликована в социальных сетях Горнозаводска. Прощание с бывшим главой пройдет в Горнозаводске 14 ноября с 18 часов. Гражданская панихида назначена на субботу, 15 ноября, с 11:30.

Фото: администрация Горнозаводского округа Александр Афанасьев

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что спустя непродолжительное время он пропал без вести.