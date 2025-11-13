В Волгограде задержали подозреваемого в незаконном обороте порнографии

В Волгограде оперативники задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно релизу, волгоградца подозревают в том, что он воспользовался теневым сегментом сети для скачивания на свой мобильный телефон порнографии с изображением несовершеннолетних и распространил эти материалы в одной из соцсетей посредством отправки сообщений пользователям. Во время обыска сотрудники полиции изъяли у него ряд предметов, включая сетевое устройство и средства мобильной связи.

Следствие возбудило в отношении волгоградца уголовное дело об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Специалисты выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов