Предприниматель из Удмуртии осужден за отмывание 8 миллионов рублей

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 29-летнему предпринимателю за мошенничество и легализацию денежных средств ( ст. 174.1, ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что с декабря 2022 года по апрель 2024 года он взял несколько кредитов в банке на сумму 8 млн руб., не намереваясь их возвращать. Вместо этого деньги были выведены через банковские счета подставных организаций и физических лиц.

Задержание мужчины произошло весной 2025 года сотрудниками ФСБ и СКР по Удмуртии. Суд признал его виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Анастасия Лопатина