В Башкирии возбудили дело о мошенничестве при реконструкции водопровода

По материалам проверки Ишимбайской межрайоной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ при реконструкции водопровода, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в июле 2021 года Управление капитального строительства Башкирии и ООО «Башуралспецэкострой» заключили госконтракт на реконструкцию системы водоснабжения в деревнях Урняк и Карасевка стоимостью 45 млн руб. Реконструкция до сих пор не завершена, его готовность составляет 30%.Проверка выявила, что между заказчиком и подрядчиком подписаны акты фактически невыполненных работ на сумму более 2,1 млн руб., которые впоследствии перечислены компании.

ООО «Башуралспецэкострой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае 2016 года. Владельцем строительной компании является Ринат Ахтямов. Выручка в 2024 году составила 17,87 млн руб., убыток — 830 тыс. руб. Ринату и Эльмире Ахтямовым принадлежит одноименная компания, зарегистрированная в Уфе в мае 2002 года.

Майя Иванова