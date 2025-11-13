Пензенца осудили за ножевое ранение сыну, пытавшемуся помешать ему сесть за руль

В Тамалинском районе Пензенской области суд вынес приговор 45-летнему местному жителю по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью своему сыну (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, вечером 20 апреля этого года нетрезвый фигурант собрался сесть за руль своего автомобиля и отправиться из села Варварино Тамалинского района к знакомому в Подмосковье. 18-летний сын пытался помешать отцу сделать это, но тот ударил кухонным ножом в верхнюю часть бедра правой ноги молодого человека. Потерпевшему все же удалось не допустить родителя к управлению транспортом.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил 240 часов обязательных работ. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов